Clubs protesteren maar ook in leeg Maracana-stadion wordt er weer gevoetbald

Van de 78.000 zitjes in het Maracana-stadion waren er slechts zo'n 200 gevuld gisterenavond. Flamengo won de partij makkelijk, maar anders dan in Europa kon de terugkeer van het voetbal in Brazilië niet op veel enthousiasme rekenen. Veel gezondheidswerkers vinden het nog veel te vroeg om opnieuw te voetballen. In het land stierven er al 47.700 mensen aan het coronavirus.

Gisteren alleen al vielen er 1.238 doden te betreuren. Twee daarvan stierven vlak naast het Maracana-stadion in het veldhospitaal dat daar in april opgebouwd werd. Nog buiten het stadion kwamen er enkele voetbalsupporters protesteren tegen de herstart en tegen president Bolsonaro.

Er zijn zelfs ploegen uit Rio de Janeiro die niet willen spelen. Zo stapten Fluminense en Botafogo naar de rechter om de herstart uit te stellen. Ze trainen ook nog niet. Een statement van de clubs, maar ze riskeren hierdoor zelfs de degradatie.

De wedstrijd was gisteren trouwens nergens te bekijken. Fans konden alleen via de radio volgen. De nationale competitie in Brazilië ligt trouwens wel nog stil.