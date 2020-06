Birger Verstraete op weg naar Antwerp, zet hij vandaag nog zijn krabbel?

Verstraete trok vorige zomer van Gent naar de Bundesliga. Hij begon als basisspeler in Keulen, maar al voor de coronacrisis raakte hij er op een zijspoor. Een kritisch interview over de heropstart van de Bundesliga dwong hem helemaal richting de uitgang in Duitsland.

Een terugkeer naar België komt er dus al sneller aan dan verwacht. Antwerp zal zijn nieuwe club worden. De 1-voudige Rode Duivel is al in ons land om te testen en te onderhandelen over een contract. De deal zou vandaag nog rond kunnen zijn.

De 26-jarige Belg moet de sterkhouder worden op het middenveld van Ivan Leko.