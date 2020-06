Anderlecht kan 16-jarig talent niet overtuigen om te blijven

Waar zijn toekomst precies ligt, schreef Lavia nog niet op Instagram. De Belgische jeugdinternational nam na 8 jaar in de jeugdopleiding van paars-wit wel afscheid van de club. "Dit is een emotioneel moment. Ik wil iedereen bedanken die in Anderlecht in mij geloofd heeft", schrijft Lavia op Instagram.

"Jullie hebben van mij een betere voetballer en een beter mens gemaakt. Deze club en deze kleuren zullen altijd een speciale plaats in mijn hart hebben. Nu is het tijd om de bladzijde om te draaien en om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen."

Wat dat nieuwe hoofdstuk wordt, is niet duidelijk. Manchester City lijkt de grootste kandidaat om de Belg binnen te halen.