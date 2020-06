Ambras in Russische klas: spelen Rostov en Sotsji vanavond bij herstart?

De Russische Premier League herstart vrijdag na meer dan drie maanden gedwongen coronapauze. Om 19u wordt Rostov in Sotsji verwacht, maar woensdag maakte Rostov bekend in quarantaine te gaan na een reeks coronabesmettingen.

De Russische voetbalbond stelde voor de wedstrijd te verplaatsen naar 19 juli, maar daarvoor is een akkoord tussen beide clubs nodig. En daar wringt het schoentje.

Sotsji liet op zijn site weten dat beide teams een akkoord hadden gevonden om de match toch te laten plaatsvinden, maar op de site van Rostov was iets helemaal anders te lezen. De ploeg roept op tot solidariteit.

De belangen zijn voor beide teams groot, want Sotsji vecht tegen de degradatie. Rostov is de nummer vier momenteel en strijdt nog om een ticket voor de Champions League. Die zijn weggelegd voor de eerste drie in Rusland. Indien het duel alsnog doorgaat vrijdag, zal Rostov een B-elftal moeten sturen.