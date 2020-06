1e profkoers in ons land op 5 juli in Rotselaar: "Kermiskoers met Belgische ploegen"

Vermarc Sport uit Wezemaal levert al jarenlang wielerkledij aan verschillende profploegen. CEO Marc Verbeeck wil de sport na deze moeilijke periode weer lanceren en bokste daarom een eigen koers in elkaar. "Wij leven van deze sport. Het is heel belangrijk voor ons dat het weer opstart", vertelt hij.

"Het idee ontstond 2 weken geleden toen de nieuwe regels voor sport in ons land bekend werden. We zijn dan beginnen onderhandelen met de wielerbond en met de burgemeester van Rotselaar. Hij heeft ons echt goed geholpen. Nu is er een akkoord voor een wedstrijd op 5 juli."

Zo wordt de nieuwe koers de eerste profwedstrijd in ons land. "Het wordt een kermiskoers. We willen de Belgen die staan te popelen om te rijden, laten koersen."

De grote Belgische ploegen hebben hun deelname al bevestigd. "Deceuninck-Quick Step, Lotto-Soudal, Alpecin-Fenix en Sport Vlaanderen-Baloise zullen er zijn. De andere Belgische ploegen wellicht ook. Ook buitenlandse renners die in België wonen, mogen komen." Zien we de grote kanonnen als Evenepoel en Van der Poel dan? "Over de precieze renners die komen, weet ik nog niets."