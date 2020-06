"Belgische trainers in opleiding vragen zich af of ze nog kansen zullen krijgen"

Het Journaalstuk over buitenlandse trainers in ons voetbal:

"Onze cursisten zijn zeker met dit thema bezig"

Bij 6 van de 16 clubs uit de eerste klasse in ons voetbal staat er een Belgische coach langs de zijlijn. Voor het overige zwaaien buitenlandse coaches de plak.

"De Belgische competitie wordt overspoeld met buitenlandse trainers", erkent Kris Van Der Haegen. "Deze maand studeren bij ons 20 nieuwe trainers af en die zijn met dat thema bezig. "Heeft het nog wel zin dat wij al die tijd, moeite en energie in onze opleiding steken, want gaan we nog kansen krijgen?", vragen ze zich af."



"We hebben hen gezegd dat ze niet moeten panikeren. Ze moeten goed nadenken over wanneer ze klaar zijn om die ene kans te grijpen. Die eerste kans is cruciaal."

"Meteen starten als hoofdcoach is ook een groot risico. Het niet makkelijk om geduldig te zijn, maar het is de enige weg naar succes. Uit het niets een topcoach worden, dat werkt niet. Kijk naar Philippe Clement: begonnen als beloftencoach, dan assistent van Michel Preud'homme en nu hoofdcoach bij Club Brugge."