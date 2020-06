Sporta: "We hebben goedkeuring gegeven om contracten te verlengen tot 2 augustus"

Normaal gezien worden begin augustus de return in de promotiefinale tussen OH Leuven en Beerschot én de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp afgewerkt. Dat moet gebeuren met spelers die nu al onder contract liggen.

De clubs in de Premier League bijvoorbeeld hadden hetzelfde probleem, maar die konden aflopende contracten met 2 maanden verlengen. In België bestaat daar geen wettelijk kader voor, maar daar wordt aan gewerkt.

"Wij hebben onze goedkeuring gegeven voor een verlenging van de CAO tot 2 augustus", zegt Sébastien Stassin van spelersvakbond Sporta. "De Pro League is nu bezig met het opmaken van een document om door te sturen."

"Op die manier kunnen spelers, als ze dat willen natuurlijk, toch meespelen in de promotiefinale of de bekerfinale, of eventueel alle wedstrijden die voor 2 augustus afgewerkt worden." Daarmee zinspeelt Stassin op de 30e speeldag van de Jupiler Pro League.

"Er waren enkele clubs die op deze maatregel hebben aangedrongen. Die clubs zullen dit zeker gebruiken. Zo zijn de onderhandelingen met de Pro League vlot verlopen."