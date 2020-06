Ook Belgian Lions maken zich op voor zomerstage: "Goed gevoel behouden"

De Belgian Lions waren uitstekend begonnen aan hun kwalificatiecampagne voor het EK met een stuntzege tegen Litouwen en winst tegen Denemarken. En de stage moet voortbouwen op dat goede gevoel.

"Het doel is ook om het gevoel van de gewonnen wedstrijden tegen Litouwen en Denemarken in februari te behouden", zegt manager Raphaël Obsomer. "De Lions staan momenteel op kop in de poule, op jacht naar een vijfde opeenvolgende kwalificatie voor het EK."

De Lions beginnen de zomerstage op 20 en 21 juli met fysieke testen en medische check-ups. De trainingen staan tussen 22 en 29 juli op het menu.

Er wordt ook gedacht aan de toekomst en de Lions krijgen op stage het gezelschap van jonge talenten. "Net zoals de stage vorig jaar in Servië, wordt er met verschillende generaties gewerkt om de jonge talenten klaar te stomen voor de toekomst."