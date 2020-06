Mitchelton-Scott blijft Mitchelton-Scott, deal met Spaanse investeerder afgeblazen

Vorige vrijdag heette het nog dat Mitchelton-Scott voortaan in het peloton zou rondrijden als Team Manuela Fundacion. Een week later is het team van mening veranderd.

"Wij voelden een sterke verbondenheid met Francisco Huertas, de Manuela Fundacion en hun nobele doelen", legt teamstichter Gerry Ryan uit, "maar na de onderhandelingen van de voorbije dagen hebben we toch beslist om niet met mekaar in zee te gaan."

Mitchelton-Scott zal de komende weken dus gewoon als Mitchelton-Scott de draad weer oppikken, zowel in het mannen- als in het vrouwenpeloton.

"Eens de internationale wedstrijden in augustus opnieuw begonnen zijn, betalen we iedereen weer volledig uit: de renners en de staf van het team."

"Er is een verbintenis voor 2021. Ondertussen blijven we een nieuwe investeerder zoeken", belooft Ryan, die zijn team bedankt voor de geleverde inspanningen tijdens de coronacrisis. "Iedereen is erg loyaal geweest, een motivatie voor de toekomst van de ploeg."