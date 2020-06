Ook deze week probeert Sporza Retro de nostalgie in ons naar boven te brengen met voetbal uit de oude doos. Niet zo oud vandaag, want Imke Courtois neemt ons mee naar het WK 2014 in Brazilië met België-VS. Wesley Sonck koos voor Kameroen-Colombia uit 1990. Kijk naar de livestream.