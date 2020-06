Leclerc scheurt met F1-bolide over openbare weg, van fabriek naar circuit

Ook de F1-wereld ontwaakt stilaan uit zijn coronaslaap en dus stonden er donderdag bij Ferrari voor het eerst sinds maart nog eens testen op het programma.

Voor die gelegenheid mocht Charles Leclerc met zijn auto door de straten van Maranello, de thuisbasis van Ferrari, scheuren op weg naar het Fiorano-testcircuit. Leclerc legde de weg tussen de Ferrari-fabriek en het circuit af met een beperkte snelheid, onder toeziend oog van de ordediensten.

"Normaal sta ik niet zo vroeg op, maar dit was wel een mooie gelegenheid", lacht Leclerc. "Het was leuk om weer in de auto te kunnen kruipen en zeker op zo'n bijzondere weg. Ik voelde me weer thuis in de cockpit. Dit was een leuke manier om te tonen dat we er weer klaar voor zijn."

Het geluid van de brullende Ferrari-motor galmde wel loeihard door de lege straten van Maranello. "Het spijt me als ik jullie heb wakker gemaakt, maar ik reed gewoon naar mijn werk", richtte Leclerc zich met een knipoog tot de inwoners van het Italiaanse dorp.