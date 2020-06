Laurens De Plus probeert geruchten over Ineos de kop in te drukken

Gisteren kwam het nieuws dat Laurens De Plus niet naar de Tour gaat, maar wel naar de Giro. Onze landgenoot zou door aanhoudende problemen met zijn heup niet meer helemaal fit geraken voor de start van de Tour eind augustus.

Maar volgens verschillende media staat Laurens De Plus op het punt om een contract te tekenen bij Team Ineos voor volgend jaar. En daar heeft De Plus nu op gereageerd via Twitter.

"De beslissing om de focussen op de Giro is in samenspraak met mijn ploeg Jumbo-Visma gebeurd. Mijn doel is om daar in een zo goed mogelijke conditie aan de start te staan", schrijft De Plus. "Ik kijk heel hard uit naar deze uitdaging." De Plus zou in de Giro de kopman van Jumbo-Visma worden.

"Dat ik ook keuzes moet maken op langere termijn staat los van mijn programma", besluit De Plus. Met die laatste zin probeert hij de geruchten rond Team Ineos de kop in te drukken. De Plus is einde contract bij Jumbo-Visma.