Julie Vanloo is terug bij Belgian Cats: "Dingen uitgeklaard in gesprek"

Het was toch wel een beetje een thema begin februari: Julie Vanloo was er niet bij toen de Belgian Cats hun olympisch ticket boekten in Oostende. Voor de zomerstage in juli zit ze wel in de ruime selectie. "Het is een brede kern, dus ik had ergens wel gehoopt en verwacht dat ik er weer bij zou zijn", zegt Vanloo.

"Het heeft me veel pijn gedaan, daar moet ik niet over liegen. De nationale ploeg ligt me nauw aan het hart. Ik heb een gesprek gehad met de bondscoach en daar hebben we de dingen uitgeklaard."

"Het is niet dat we kwaad waren op elkaar of dat er dingen verkeerd gegaan zijn. Ik respecteer zijn beslissing. Verontschuldigingen zijn er niet geweest. We hebben nu gesproken over de verwachtingen en we gaan er gewoon voor. Het is een nieuwe start."

"Frustraties? Dat is niet aan de orde. Ik ben een optimistisch persoon en ik ga proberen om te bewijzen dat ik mijn plaats heb in de groep. Philip Mestdagh en ik kennen elkaar door en door. Hij is al mijn trainer sinds mijn 8e."

"Ik ben gewoon even weg geweest en ik denk dat de anderen ook wel beetje blij zullen zijn dat ik er weer bij ben. We hebben veel mooie herinneringen samen."