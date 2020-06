Guardiola stelt gerust: "Garcia was bij bewustzijn"

Het incident gebeurde rond de 80e minuut. Ederson kwam ver uit zijn doel om het gevaar van Aubameyang te bezweren, maar knalde daarbij Garcia omver. De Spanjaard werd zwaar geraakt aan zijn hoofd en viel bewegingloos op de grond. Zijn ploegmaats stonden er bedrukt bij, maar de verzorgers waren niet in paniek.

Garcia kreeg zuurstof toegediend en werd na lange minuten op een draagbaar weggevoerd en naar het ziekenhuis gebracht. "Natuurlijk zijn we bezorgd om Eric", reageerde Guardiola na de match. "Hij is bij bewustzijn, maar hij zal vanavond nog getest worden want een slag op het hoofd is altijd gevaarlijk."

"Ik denk wel dat hij 1 of 2 nachten in het ziekenhuis zal moeten blijven. We zullen er alles aan doen opdat Eric zich weer beter voelt."