Europese kwalificaties voor WK 2022 van maart tot november 2021

De Europese kwalificaties voor het WK van 2022 in Qatar lopen van maart tot november 2021, zo bevestigde de UEFA. De lotingprocedure werd goedgekeurd en moet nu enkel nog bevestigd worden door de FIFA, normaal gezien een formaliteit.

De 55 Europese landen zullen in de kwalificaties onderverdeeld worden in 10 groepen: 5 groepen van 6 landen en 5 van 5 landen, met telkens heen- en terugwedstrijden.

De 10 groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de WK-eindronde, de 10 nummers 2 spelen in maart 2022 nog play-offs met 2 landen die uit de UEFA Nations League komen. Deze 12 landen strijden voor de laatste 3 Europese plaatsen op het WK in Qatar, dat pas eind 2022 (21 november-18 december) gespeeld wordt.

Voor de loting van de kwalificaties zullen de landen op basis van hun FIFA-ranking na afloop van de groepsfase in de Nations League in november dit jaar onderverdeeld worden in zes potten. Een datum waarop de loting gehouden zal worden, is er momenteel nog niet.