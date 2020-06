EK München 2022: beachvolley, sportklimmen, kanosprint en tafeltennis komen erbij

In 2018 vond in Glasgow de eerste editie plaats, al werd de atletiek wel in Berlijn gehouden. Atletiek, wielrennen, turnen, roeien en triatlon stonden toen ook op het menu, net als golf en zwemmen. Maar die laatste 2 vallen nu uit de boot.

München viert met de organisatie van de EK's van de 9 sporten de 50e verjaardag van de Olympische Spelen van 1972. Het Olympische Park zal het centrum zijn van het multi-event, dat 4.500 atleten uit 50 landen zal samenbrengen. België haalde in de vorige editie 19 medailles.

Het multi-EK vindt plaats van 11 tot 21 augustus 2022. Tegelijkertijd is er in Rome het EK zwemmen.