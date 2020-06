Dit moet u weten bij de hervatting van de Serie A dit weekend

Wat staat er nog op het menu?

In de Serie A moeten nog 12 speeldagen afgewerkt worden. Acht clubs - onder meer Inter en Atalanta - hebben nog een wedstrijd extra af te werken, want de competitie werd in maart gestaakt tijdens de 25e speeldag. De resterende duels van die speeldag worden komend weekend als eerste ingehaald. De 38e en laatste speeldag is gepland op 2 augustus. Tot die tijd zal er in Italië vooral 's avonds gevoetbald worden, om de warmste uren van de dag te vermijden. Er wacht de teams een strak schema, waarin zowel in het weekend als tijdens de week gevoetbald zal worden. Zo staat er bijna dagelijks wel een wedstrijd op het programma.

De Serie A-tribunes blijven voorlopig leeg, al zou daar vanaf midden juli verandering in kunnen komen.

Het noodplan: play-offs

Volgens het Serie A-protocol moet een volledig team 2 weken in quarantaine bij een positieve coronatest in de selectie. Dat zou het strakke schema uiteraard helemaal overhoop gooien.

De Serie A houdt dan ook een slag om de arm mocht de pandemie opnieuw opflakkeren. Wanneer dat gebeurt en de competitie niet meer op de normale manier afgewerkt kan worden, ligt er een plan B in de lade met play-offs om de kampioen en de dalers te bepalen. Indien ook een scenario met play-offs niet meer kan, hebben de Italianen een algoritme klaarliggen om de eindrangschikking van de Serie A te bepalen. Die formule houdt onder meer rekening met de plaats in de stand, de gespeelde wedstrijden en het nog te spelen programma.

Juventus jaagt op zijn 9e titel op rij.

Juventus vs. Lazio, of komt Inter nog terug?

De titelstrijd lijkt een duel te worden tussen regerend kampioen Juventus en Lazio, dat 1 puntje minder telt dan de leider. Het Inter van Romelu Lukaku volgt op 9 punten van Juve, maar heeft komend weekend wel nog een inhaalwedstrijd tegoed. Juventus, op jacht naar zijn 9e titel op rij, is uiteraard de grote favoriet. Hoewel het hoofddoel van Juve - zeker sinds de komst van Cristiano Ronaldo - de Champions League is, ligt de druk toch bij de club in Turijn. Die druk werd in de pers al flink opgevoerd na het verlies in de bekerfinale, met kritiek aan het adres van coach Sarri en de naar zijn hoogvorm zoekende Ronaldo.

Lazio was de ploeg van het moment voor de coronabreak, met een indrukwekkende 50 op 54.

Rivaal Lazio was de ploeg van het moment voor de coronabreak, met een indrukwekkende 50 op 54. Het is afwachten of de Romeinen dat momentum kunnen meenemen bij de herstart van de competitie. Met een lastige uitwedstrijd bij nummer 4 Atalanta zal Lazio meteen op scherp moeten staan volgende week woensdag.

Ook in wat voorts nog rest van de competitie lijkt het programma van Lazio zwaarder dan dat van Juventus. De Romeinen trekken op 20 juli naar Turijn voor wat mogelijk een titelclash wordt met Juve en moeten op de slotspeeldag ook nog naar Napoli. Juventus ontvangt die dag AS Roma.

Nummer 3 Inter heeft in het slot van de competitie nog toppers tegen Roma en Atalanta (2x uit) in het verschiet. Tussendoor ontvangen Romelu Lukaku en co ook nog Napoli. Als de Milanezen zich toch nog willen mengen in het titeldebat zullen ze wel eerst de huidige kloof moeten dichten. Daarmee kunnen ze zondag al beginnen, thuis tegen Sampdoria.

Lazio-topschutter Ciro Immobile zit al aan 27 goals dit seizoen.

Een unicum voor België?

Mocht Lazio de hegemonie van Juventus doorbreken, dan schrijven Silvio Proto en Jordan Lukaku een stukje geschiedenis. Nog nooit eerder werd een Belg immers kampioen in de Serie A. Daarbij moet wel gezegd worden dat het aandeel van Proto en Lukaku erg miniem is dit seizoen. De doelman is de doublure van Strakosha en speelde nog geen minuut in de Serie A. Jordan Lukaku kwam - mede door blessures - nog niet verder dan 70 minuten in de competitie. In 2006-2007 stond er overigens wel een Belgische Marokkaan op de loonlijst bij kampioen Inter. De in Brussel geboren middenvelder Ibrahim Maaroufi speelde dat seizoen 8 minuten, maar koos als voetballer voor Marokko. De verwachtingen heeft Maaroufi nooit kunnen inlossen. Na zijn Italiaans avontuur zakte hij weg naar de lagere regionen van het voetbal.