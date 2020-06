Die drukke sportmaanden vanaf augustus, hoe zien die er eigenlijk uit? Zo dus!

In diverse voetbalcompetities wordt deze weken nog verwoed gebikkeld voor titels, bekers, Europese tickets en tegen degradaties.

Zo loopt de Bundesliga op zijn laatste benen, met nog 2 speelrondes. Op 27 juni zetten de Duitsers er een punt achter.

In de Premier League zitten ze op dat moment nog maar aan speeldag 32 (van 38). De Engelsen houden er pas op 26 juli mee op. De Primera Division loopt een weekje vroeger ten einde, op 19 juli.

De Serie A trekt het het langste, met de slotdag pas op zondag 2 augustus. Inderdaad, 2 augustus, ook de dag waarop OH Leuven en Beerschot normaal gezien hun return in de promotiefinale afwerken.

We nemen begin augustus als startpunt van een drukke sportkalender, want dan draaien ook de koers, het tennis en tal van andere sporten weer op volle toeren. Op voorwaarde uiteraard dat het coronavirus niet opnieuw de kop opsteekt.

Het is vooral de verschuiving van wielerwedstrijden richting augustus, september en oktober die de kalender overlaadt. Op bepaalde dagen zult u niet weten waar eerst te kijken.

Zo is er op zondag 18 oktober niet alleen de Ronde van Vlaanderen, maar bijvoorbeeld ook rit 15 in de Ronde van Italië en speeldag 9 in de Jupiler Pro League. Een week later valt Parijs-Roubaix samen met de slotrit van de Giro, rit 6 in de Ronde van Spanje, speeldag 10 in de JPL en F1 in de VS.

Ter info: veldrijden is in deze kalender nog niet opgenomen. Die data zijn nog niet officieel bekendgemaakt.