Derby in Belgrado veroorzaakt nieuwe besmettingen in Montenegro

Twee weken nadat het land zichzelf coronavrij had verklaard, zijn er nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld in Montenegro. En daarvoor wijst Montenegro naar buurland Servië en een voetbalmatch.

Het gaat om personen die vorige week naar de Servische hoofdstad Belgrado zijn getrokken om er samen met duizenden anderen de voetbaltopper tussen Rode Ster en Partizan bij te wonen, zo melden de Montenegrijnse autoriteiten.

In een ziekenhuis in de hoofdstad Podgorica werden 9 nieuwe besmettingen geregistreerd. In 7 gevallen gaat het om voetbalfans die de wedstrijd in Belgrado bijwoonden. Voor die halve finale van de Servische voetbalbeker daagden liefst 16.000 supporters op.

In Servië zijn sinds het einde van de lockdown massa-evenementen weer toegestaan, zonder limieten wat betreft toeschouwersaantallen. In Montenegro, dat op 620.000 inwoners 333 besmettingen en negen overlijdens liet noteren, wordt er nu gevreesd voor nog meer besmettingen.