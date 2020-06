Blunderende David Luiz wil bij Arsenal blijven: "Ik had dat al eerder moeten beslissen"

David Luiz ging schromelijk in de fout bij het eerste doelpunt van Sterling. En bij de tweede goal, de penalty van De Bruyne, veroorzaakte de Braziliaan de strafschopfout en kreeg rood. "De nederlaag is mijn fout", gaf hij toe.

Ondanks zijn blunderpartij van gisteren hoopt David Luiz langer bij Arsenal te kunnen blijven. Zijn contract loopt dit seizoen af. "Ik had de voorbije twee maanden een andere beslissing moeten nemen."

"Ik had eerder een beslissing moeten nemen over mijn toekomst. Ik wil dat niet als excuus gebruiken. Ik ben hier heel graag en blijf hard trainen. Ik wil graag blijven. De coach weet dat ook en de coach wilt ook dat ik blijf. Wat er zal gebeuren, weet ik niet. We zullen het de komende twee weken zien."

Ook Arsenal-coach Mikel Arteta weet nog niet hoe de toekomst van zijn verdediger er uitziet. "David doet altijd zijn uiterste best. Ik ken hem, als speler en als mens, en ik weet dat. Dat deed hij tegen City ook, maar het is niet gelukt. Dat is alles."