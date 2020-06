BK wielrennen reikt Geraardsbergen de hand en neemt Muur op in parcours

Vorige week raakte bekend dat de Muur van Geraardsbergen uit het parcours van de Ronde van Vlaanderen was gehaald. Organisator Flanders Classics had de Ronde een beetje ingekort en had moeten sleutelen aan het parcours.

De onvrede in Geraardsbergen was groot, maar de Muur wordt nu opgevist door het BK wielrennen in Anzegem. De start van dat BK is in Halle en op weg naar Anzegem zullen de renners over de Muur moeten rijden.

Het BK vindt plaats op dinsdag 22 september, dat is enkele dagen na de laatste rit in de Ronde van Frankrijk en in de week van het WK wielrennen in Zwitserland. Streekrenner Tim Merlier moet in Anzegem zijn Belgische driekleur verdedigen.