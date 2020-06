Belgian Cats houden zomerstage: "Volgende generatie voorbereiden"

Het doel van de zomerstage is duidelijk, de speelsters worden fysiek en mentaal klaargestoomd voor het nieuwe seizoen na een lange pauze door de uitbraak van het coronavirus. Er zal dus veel aandacht gegeven worden aan blessurepresventie.

Eind juni en begin juli zullen de Cats fysieke en medische testen ondergaan. Vanaf 6 juli tot en met 18 juli wordt er dagelijks getraind in verschillende groepjes. De Cats zullen trainen in Kortrijk, Wilrijk en Louvain-la-Neuve.

"We gaan daar meer individuele trainingen doen in kleinere groepjes. Elke speelster zal 7 of 8 trainingen hebben met de staf van de Cats. Het is belangrijk dat we voorzichtig te werk gaan na maanden inactiviteit", zegt Sven Van Camp, de program driver van de Cats.

Het is ook de bedoeling om het momentum dat de Belgische basketbalvrouwen nu hebben te behouden. "We komen de afgelopen jaren altijd samen tijdens de zomer en dat wilden we zo behouden met het oog op een fantastische zomer volgend jaar met het EK en de Olympische Spelen."