"Zal moeilijk zijn alle ploegen mee te krijgen met idee van speeldag 30"

Waasland-Beveren vecht de beslissing van de Pro League van 15 mei aan waardoor de club moet degraderen voor de competitie helemaal afgewerkt is. Wordt speeldag 30 wel gespeeld, dan is de laatste van het reguliere seizoen bekend en weten we wie volgens het reglement degradeert.

Waasland-Beveren sluit voorlopig officieel niets uit. "Het is duidelijk wat wij als club de eerlijkste optie vinden (een competitie met 18 clubs). Die oplossing is iedereen ten dienste", zegt voorzitter Huyck.

"Op het moment dat het voorstel om speeldag 30 nog te spelen concreet op de tafel van de Pro League komt, zal elke club zijn idee daarover geven. Tot op heden is dat niet zo en is niemand geconsulteerd over die optie. Waasland-Beveren heeft nooit op voorhand over iets gesproken en we zullen dat nu ook niet doen."

In tijden van procedureslagen wil de club niet vooruitlopen op zaken, maar wie zich in de plaats van de Waaslanders stelt, kan wel raden wat de club denkt. Waasland-Beveren zal het risico niet willen lopen om speeldag 30 te spelen. Met een thuismatch tegen nummer 2, AA Gent, en afhankelijkheid van KV Oostende, is die kans om zich sportief te redden klein.

De club zal zich ook gesteund voelen door de wetenschap dat ze niet de enige club is die veel te verliezen heeft op speeldag 30. "Het zal moeilijk worden om alle ploegen mee te krijgen met het idee van speeldag 30."

"Ploegen met een grote kern zullen voldoende spelers hebben, maar er zijn een pak ploegen die niet met een strijdbaar elftal zullen overblijven. En laat het duidelijk zijn: er zijn toch nog een heel pak verschuivingen mogelijk de laatste speeldag", zegt Huyck.

Zo kan AA Gent kan zijn tweede plaats verliezen, Charleroi zijn derde plaats, KV Oostende kan nog laatste worden.