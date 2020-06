"Tijdens lockdown was ik zó gelukkig in Napels. Toen besloot ik te blijven"

In een tactisch steekspel met Juventus trok Napoli pas na het nemen van strafschoppen aan het langste eind. "We hebben alles gegeven, want we wilden iets speciaals neerzetten. De drang om te winnen was enorm groot", vertelde Dries Mertens na afloop aan RAI Sport.

"Tijdens de lockdown zijn alle spelers in Napels gebleven. De trainers hebben fantastisch werk geleverd en wij waren klaar voor deze wedstrijd. Dit is een overwinning van het team en de basis voor die zege werd gelegd tijdens de quarantaine."

Mertens kon natuurlijk ook niet voorbij aan zijn contractverlenging. "Ik heb er lang en hard over nagedacht. Deze ploeg en deze trainers - niet alleen Gattuso - zijn fantastisch om mee te spelen. En dan is er nog de stad..."

"De lockdown was als een vakantie voor mij. Ik was zó gelukkig om gewoon in Napels te zijn. Toen heb ik beslist om mijn contract te verlengen."