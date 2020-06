Hertha BSC verloor gisterenavond met 2-1 van Freiburg. Het resultaat had er ook anders kunnen uitzien, maar een doelpunt van Dodi Lukebakio werd bij 0-0 afgekeurd door de VAR na een voorafgaande overtreding in de aanval. Doodjammer, want de raket van Lukebakio was adembenemend!