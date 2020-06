Wereldkampioen Coleman geschorst: "Ze wilden dat ik een 3e controle miste"

"Ik ben 6 maanden lang tegen die beslissing in beroep gegaan, maar de AIU houdt eraan vast dat ik op 9 december 2019 een test miste. Dit kan ertoe leiden dat ik geschorst word." Op 16 januari en 26 april 2019 keek Coleman immers ook tegen een whereaboutsinbreuk aan. Drie gemiste controles binnen een jaar kan leiden tot een schorsing van 1 of 2 jaar. Tokio 2021 is dus in gevaar.

De Athletics Integrity Unit (AIU) stelde vast dat Coleman op 9 december 2019 niet beschikbaar was voor een antidopingcontrole. De 24-jarige Amerikaan zegt dat hij gewoon even kerstinkopen was gaan doen en dat de controleurs niet eens de moeite deden om hem te bellen. Hij vermoedt opgezet spel.

"Een bewuste poging om me controle te laten missen"

De whereabouts zorgden er bijna voor dat hij het WK in Doha in de herfst miste. Hij had namelijk op 6 juni 2018 ook al een controle gemist. Maar na een procedureslag bij het Amerikaanse antidopingagentschap pleitte hij met succes voor een antidatering van die gemiste controle naar de eerste dag van het betreffende trimester, zijnde 1 april 2018. Zo kon Coleman naar goud lopen in Doha.

Mogelijk komt er nu dus toch een schorsing. Coleman vindt dat hij erin geluisd is. "Spreek me niet van een "gemiste" controle, als je naar mijn voordeur sluipt (buiten het hek geparkeerd en doorgewandeld... er is geen bewijs dat iemand bij mij is gekomen). Ik wist van niets. Jullie klopten toen ik in een winkelcentrum om de hoek kerstinkopen deed (daar heb ik bonnetjes en bankuittreksels van) en deden niet eens de moeite om me te bellen of te proberen bereiken."

"Ik was meer dan klaar en beschikbaar voor een controle, als jullie me een belletje hadden gegeven", stelt Coleman, die gelooft "in een bewuste poging om me een controle te laten missen".

Coleman houdt vol dat hij zuiver op de graat is: "Ik heb nooit prestatiebevorderende middelen of drugs genomen en zal dat ook nooit doen. Ik ben bereid om elke dag van de rest van mijn carrière een dopingtest te ondergaan om mijn onschuld te bewijzen."

Hij zal dat alvast moeten doen, want de Athletics Integrity Unit legde hem een voorlopige schorsing op.