Serena Williams laat terrein US Open nabouwen: "Kijk er al naar uit"

Serena Williams jaagt al een hele tijd op haar 24e grandslamzege. De voorbije 2 jaar was ze er in New York telkens dichtbij, maar ze verloor 2 keer de finale (tegen Osaka en Andreescu).

Nu hoopt ze op haar 38e eindelijk die 7e eindzege op de US Open te kunnen binnenhalen. "Ik kan niet wachten om terug te keren", zei ze in een filmpje tijdens de persconferentie van de US Open.

Dat het Serena menens is, liet WTA-directeur Stacey Allaster uitschijnen. "Ze heeft de ondergrond die gebruikt wordt in Cincinnati en New York in haar achtertuin laten aanleggen", verklapte Allaster.