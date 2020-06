Rode Duivels zien elkaar pas in september weer voor Nations League

Normaal gezien waren de Rode Duivels nu aan de slag op het EK, maar daar besliste corona anders over. Hun eerste interland zal nu pas begin september plaatsvinden. In het eerste weekend spelen ze hun eerste match in de Nations League.

Daarna wordt het een drukke periode want voor half november moet de groepsfase van de Nations League afgewerkt zijn. De exacte speeldata maakt de UEFA eerstdaags bekend. België zit in divisie A in groep 2 met Engeland, IJsland en Denemarken. Tussendoor kan Roberto Martinez er ook voor kiezen om nog twee oefeninterlands te spelen.

Speeldata Rode Duivels: