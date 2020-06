Red Wolves na loting: "Gaan vol voor het EK handbal in 2022"

"Griekenland moet dan weer een haalbare kaart zijn. Daar mogen we ons zeker niet aan mispakken, want dan zijn we weer bij af."

Wat is er voor de Red Wolves nodig om eens het EK te halen? "Regelmaat", weet Smeets. "Die is er nog niet altijd bij ons. We wisselen nog te vaak goeie en slechte momenten af. Maar daar werken we aan. We willen echt wel een keer bij de beste 4 derdes geraken."

"Het is nog wat afwachten welke ploeg we samen zullen krijgen, maar ik heb er echt wel het volste vertrouwen in dat we goeie resultaten kunnen halen. De kalender is ons ook min of meer gunstig gezind."

"Daarnaast biedt de uitbreiding van het EK naar 24 landen ook perspectieven. We gaan vol voor het EK in 2022. Voor deze generatie moet het nu gebeuren, want als we weer 2 jaar moeten wachten, zal een aantal oudere spelers wellicht afhaken. We moeten nú presteren."