Pech achtervolgt Niki Terpstra: vallen, opstaan, vallen, opstaan en weer vallen

Parijs-Roubaix en Ronde van Vlaanderen

Niki Terpstra en Patrick Lefevere, ze leken twee handen op één buik.

De Nederlander trok in 2011 naar de Quick Step-ploeg van de West-Vlaamse manager en groeide in de schaduw van Tom Boonen uit tot een specialist in de kasseiklassiekers.

Dwars door Vlaanderen (2 keer) en Nederlandse titels (2 keer, 3 keer in totaal) waren al aardige adelbrieven, net als 4 wereldtitels met de ploeg in het werk tegen de klok.

Maar de echte doorbraak kwam er in 2014 met winst in Parijs-Roubaix. In 2018 was Terpstra ook de primus in de E3 Harelbeke en Vlaanderens mooiste.