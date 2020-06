Nieuwe sportief directeur van AS Monaco zal ook in Cercle de plak zwaaien

"Paul Mitchell zal de leiding hebben over het volledige sportieve beleid, van de academie tot de A-kern, en Cercle Brugge", zo klinkt het in een persbericht van AS Monaco. De 38-jarige Engelsman begint deze week nog aan zijn nieuwe opdracht.

Mitchell verlaat zo de Red Bull-groep met clubs in ondere andere Leipzig en New York. Daar was hij de voorbije jaren technisch directeur en voordien stond hij in voor de scouting. Hij werkte ook al bij Tottenham.

In Monaco weet hij meteen wat te doen. Een van zijn opdrachten wordt het afslanken van de enorme spelerskern. Wat zijn plannen met Cercle Brugge zijn, is niet meteen duidelijk.