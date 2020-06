Nieuw basketbalseizoen in ons land gaat op 2 oktober van start

In wat mogelijk een overgangsjaar wordt naar de BeNe-League, wordt er in België opnieuw met twee competitierondes gewerkt. De eerste ronde wordt gespeeld in twee poules. Oostende, Antwerp Giants, Charleroi, Mechelen en Brussels zitten in Poule A. In poule B krijgen we Bergen, Limburg United, Leuven, Aalstar en Luik. Binnen een poule treft elke club elkaar een keer uit en thuis.

In het eerste weekend staan volgende affiches op het programma: Charleroi-Antwerp, Brussels-Oostende en Luik-Limburg United op vrijdag, op zaterdag Aalst-Leuven. Mechelen en Bergen komen in het eerste weekend niet in actie.

In de tweede competitieronde nemen alle clubs het een keer tegen elkaar op uit en thuis. Punten uit de eerste competitieronde worden behouden bij het begin van de tweede ronde.

De play-offs beginnen op 19 mei 2021 en eindigen op vraag van FIBA ten laatste op 15 juni. De bekerfinale wordt gespeeld op 21 maart 2021.