Mertens: "Makkelijk wordt het niet, maar ik zal naar New York reizen"

"Dat zal wellicht rond 15 augustus zijn, want het is toch altijd verstandig met het oog op een jetlag en de algemene gezondheid om ergens een week of iets meer op voorhand te zijn."

Elise Mertens (WTA-23), de hooggeplaatste Belgische speelster van het moment, begrijpt de twijfel, maar is voorlopig wel van plan om naar New York te reizen. "Kirsten heeft natuurlijk meer ervaring in deze sport, maar de situatie is nieuw voor iedereen", zegt Mertens.

"Nu begint het echte trainingswerk"

En zo lijkt er opnieuw een doel te zijn na vele weken van enkel trainen. "Ik heb het persoonlijk niet zo moeilijk met trainen om te trainen. Je kan jezelf altijd verbeteren, maar nu begint inderdaad het echte werk. Tot nu heb ik vooral op conditie gewerkt", zegt Elise Mertens.

"Vanaf nu ga ik meer opbouwen zoals ik normaal voor het seizoen doe in november en december richting de Australian Open. Om optimaal op de US Open te kunnen staan zal ik op training voluit moeten gaan. Als het toernooi dan wordt afgelast, is al dat werk ook niet voor niets geweest, want dat blijft toch een tijdje in je zitten."

"Ik denk wel dat bepaalde speelsters af te rekenen zullen krijgen met blessures door het lange stilliggen, maar ik hopelijk niet."

"Ik moet alle regels nog eens goed lezen, maar voorlopig mogen we maar één persoon meenemen naar de US Open. Mijn coach is voor mij de nummer 1. Hopelijk mogen we nog een tweede persoon meenemen. Dat zou ideaal zijn, dan kan er een kiné mee."