KV Mechelen neemt afscheid van assistent-coach Van Tornhout

Van Tornhout, ex-speler van Antwerp en Roda JC, was een van de drie assistenten van Wouter Vrancken bij KV Mechelen. Maar komend seizoen zal hij er niet meer te zien zijn. "Het contract werd beëindigd en afgesloten in de beste verstandhouding met het bestuur van KV Mechelen", klinkt het in een kort bericht.

"De club wil Dieter bedanken voor zijn werk binnen onze A-kern. Hij lag mee aan de basis van de twee erg succesvolle jaren. Zowel de club als Dieter Van Tornhout beperken zich tot deze communicatie."