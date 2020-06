Kim Clijsters: "Genoten van opnieuw op de baan te kunnen staan"

Kim Clijsters was nog maar net begonnen aan haar nieuwe comeback toen de coronacrisis roet in het eten strooide. "Het zijn onzekere en uitdagende maanden geweest voor iedereen", schrijft Kim Clijsters op haar Facebook-pagina.

Sinds kort mag er ook weer getennist worden en dat heeft ook Clijsters deugd gedaan. "Ik heb er de voorbije weken van genoten om opnieuw op de baan te kunnen staan. Ik ben blij dat er opnieuw toernooien aankomen."

"Het wordt anders, maar ik hou nog steeds van tennis. Ik kan niet wachten om opnieuw wedstrijden te kunnen spelen", aldus Clijsters, die vanaf 12 juli deelneemt aan de World Team Tennis, een toernooi in West Virginia (VS) waarin gemengde teams het tegen elkaar opnemen.

Voorts kan Clijsters ook al uitkijken naar de US Open, die gisteren groen licht kregen van de New Yorkse gouverneur. Clijsters won de US Open in het verleden 3x en komt in aanmerking voor een wildcard.