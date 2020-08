Ieper wordt afsluiter WK rally: "Alsof de CL-finale naar België komt"

Het bericht over de komst van het WK naar Ieper zoemde in de autosportwereld al een tijdje rond. "Corona is voor niemand goed geweest, maar door de annulaties van de manches van Wales, Nieuw-Zeeland en Finland, moest men op zoek naar andere locaties", vertelt Jan Huyghe van de organisatie. Uiteindelijk neemt Ieper van 19 tot 22 november de plek in van Japan, normaal gezien de slotmanche van het WK.

"Het is echt straf dat de FIA (de Internationale Autosportfederatie, red.) ons gevraagd heeft. Dat is een erkenning voor ons harde werk gedurende vele jaren. Dit wordt de 57e editie van de Ypres Rally en de sport is hier heel populair. West-Vlaanderen heeft een groot hart voor de rallysport. Bovendien scoren we erg goed op het vlak van veiligheid. Ons veiligheidsboek is 1.200 pagina's lang en daar staat precies in wat er in elke bocht moet gebeuren."

Het zal de allereerste keer zijn dat het WK naar België komt. "Dat is alsof de finale van de Champions League naar hier komt. Het zal hier leven. Er kunnen 140 wagens starten met daarbij zeker de 14 WRC1-piloten. En Thierry Neuville uiteraard. Het kan echt niet mooier zijn."

Vrijdag en zaterdag wordt er in en rond Ieper gereden. "Dat blijven onze klassieke klassementsritten. Maar op zondag maken we dan een uitstap naar Spa-Francorchamps. Zo wordt het een echt Belgisch evenement met twee monumenten van de autosport in ons land."