Golfer Thomas Detry: "Het kan nog een mooi seizoen worden"

Hoe heeft Thomas Detry de voorbije maanden beleefd? "Ik heb bijna 7 weken lang geen golfclub aangeraakt. Dat was wel bizar. Ik was met vrienden in een huisje aan zee in Cornwall, waar het weer fantastisch was en ik veel gelopen heb in de natuur", vertelt Detry.

"Daarna ben ik teruggekeerd naar België om weer te kunnen trainen. Die periode zonder golf is wel meegevallen. Ik had de laatste 8 à 9 maanden zoveel gespeeld dat een beetje rust ook wel deugd deed."

"Nu ben ik weer in Engeland en train ik hard in de hoop zo snel mogelijk weer wedstrijden te kunnen spelen. Normaal gezien wordt het eerste toernooi gespeeld in Oostenrijk, half juli."