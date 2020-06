Flipkens over US Open: "Zou beetje met daver op het lijf op vliegtuig stappen"

Andrew Cuomo, de gouverneur van New York, gaf deze week zijn toestemming om de US Open te spelen vanaf 31 augustus tot en met 13 september. In coronatijden hebben we geleerd dat voorbehoud maken geen slecht idee is. Dat doet ook Kirsten Flipkens.

"Het is leuker een vooruitzicht te hebben, dan te moeten trainen om te trainen, maar ik weet nog niet wat ik ga doen. Het begin van de US Open is nog een week of 10. Ik heb nog altijd mijn twijfels of het zal kunnen plaatsvinden. In een aantal dagen kan veel gebeuren. Van zodra er een opflakkering is, ziet het er niet goed uit."

"Ik denk dat de organisatie liever zegt dat het toernooi plaatsvindt om dan af te blazen dan om nu al te zeggen dat het niet kan plaatsvinden, maar anderzijds zijn Amerikanen fel bevoordeeld op dit moment. Europeanen,

Australiërs of mensen uit het Midden-Oosten moeten allemaal in New York geraken."

"Ik zit nog een beetje met de daver op het lijf om 8 uur op een vliegtuig te stappen met 200 mensen aan boord. Ik weet dus nog niet of ik zal gaan. Van Simona Halep heb ik vernomen dat ze niet zou spelen, enkel in Europa. Ik denk dat de helft van de spelers en speelsters op dit moment niet staan te springen om naar de VS of Azië te gaan. Ik vraag me af of het toernooi zal plaatsvinden als veel toppers afzeggen."