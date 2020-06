Ex-Standard-trainer Ron Jans is de nieuwe coach van FC Twente

Ron Jans was laatst aan de slag als coach in de Amerikaanse MLS, waar hij in februari na een racismeklacht ontslag nam. Bij Twente komt de 61-jarige Jans thuis.

"Het is een leuke bijkomstigheid dat ik terug ben in de provincie waar ik geboren ben. De mentaliteit van de mensen in Twente spreekt me erg aan, dat geeft een goed gevoel", vertelt Jans op de website van zijn nieuwe werkgever.

"Ik kijk uit naar deze uitdaging bij FC Twente", reageert Jans. "Er wacht hier een grote klus, er moet veel gebeuren, maar ik vind het heerlijk om weer aan de slag te gaan."

"Afgelopen week heb ik goede gesprekken gehad met technisch directeur Jan Streuer, hij heeft me meegenomen in de plannen van de club", aldus Jans, die in 2012 4 maanden trainer was van Standard.