Belg die ooit nog tegen Sugar Ray Robinson bokste is overleden

In 1960 nam Emile Sarens op zijn 23e deel aan de Olympische Spelen bij de middengewichten. Een succes werd zijn trip naar Rome niet, want hij vloog er al in zijn eerste kamp uit.

3 jaar later kende de voormalige Belgische kampioen zijn moment de gloire toen hij in het Sportpaleis in de ring mocht stappen tegen Sugar Ray Robinson. Robinson was toen al 42, maar hij had nog maar weinig van zijn klasse ingeboet.

"Milo" Sarens hield het uiteindelijk 7 ronden vol tegen de Amerikaanse topper, in de 8e ronde ging hij definitief knock-out.