22 spelers en ref Oliver knielen bij hervatting Premier League

De dood van George Floyd heeft ook in Engeland heel wat losgeweekt. De voorbije dagen lieten tal van voetballers zich uit over het nog steeds sluimerende racisme in de samenleving. De herstart van de Premier League was een ideale gelegenheid om de strijd hiertegen nog eens extra kracht bij te zetten.

Alle namen van de spelers op de achterkant van hun shirt waren voor de gelegenheid vervangen met de tekst "Black Lives Matter". Voor de wedstrijd van start ging, gingen de spelers samen met scheidsrechter Michael Oliver ook op één knie zitten, een stil protest dat populair werd gemaakt door NFL-quarterback Colin Kaepernick.

Hierna volgde ook nog een moment van stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van de coronapandemie. Door de crisis lag de Premier League de voorbije 100 dagen stil.