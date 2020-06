"Twee kopmannen? Van der Poel en Bernal, Evenepoel heeft tijd nodig"

"Ik ben niet uit mijn kot gekomen toen het niet mocht. Gelukkig konden we fietsen en was er FaceTime voor het contact met mijn kinderen en kleinkinderen, maar voor de rest heb ik thuis een glas wijn gedronken."

Merckx viert zijn verjaardag wel in uitzonderlijke omstandigheden door het coronavirus. "Het was gevaarlijk. Ik besefte dat ik geen risico's mocht nemen en ik heb geen problemen gehad met de situatie."

"Ik heb te veel gekoerst"

"Ik zou vandaag niet graag wielrenner zijn", vult Eddy Merckx aan bij het coronaverhaal. "Ik zou de muren opkruipen als ik een jaar niet mag koersen."

"Hopelijk kan de Tour doorgaan. Het zijn moeilijke momenten en ik denk dat het een paar jaar zal duren voor de sponsors weer aanwezig zullen zijn. Er zullen slachtoffers zijn, maar de wielersport blijft populair."

Maar niet alleen de coronacrisis doet Merckx kiezen voor het verleden. "Renner in 1969 of 2020? 1969! Niet nu en ook niet in een jaar zonder corona. Ik was een renner die graag reed. Als ik niet kon meedoen aan een klassieker door ziekte of iets anders, dan was ik ongelukkig."

"Ik koerste graag. Ik heb ook te veel gekoerst, maar dat was de enige manier om geld te verdienen. Ik heb in één jaar 195 koersen gedaan. De sponsors wilden dat ook. Nu train je meer."

"De verandering is er ook gekomen door de impact van de Tour de France, die nog groter is geworden dan vroeger. Als je ziet hoeveel mensen daar nu aanwezig zijn. Vroeger kon een journalist op de kamer, nu is dat uitgesloten."