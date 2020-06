"Niki heeft veel pijn, maar de medicatie houdt het onder controle"

Een trainingsritje gisteren liep slecht af voor Niki Terpstra, die met spoed opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Bijna een dag later is de ergste schrik gaan liggen. Terpstra werd van intensive care overgebracht naar een gewone kamer, waar hij de komende dagen/weken zal verblijven.

"Hij heeft veel pijn, maar dat wordt gelukkig zo goed als mogelijk onder controle gehouden met medicatie. Het allerbelangrijkste is dat het er nu op lijkt dat er geen verdere schade is", laat zijn vrouw Ramona weten via Instagram.

"Niet dat een gebroken sleutelbeen, gebroken ribben en een klaplong niet heftig genoeg zijn, maar het had nog veel ernstiger kunnen aflopen."

"Voorlopig moet hij wel nog in het ziekenhuis blijven om vooral te rusten, te genezen en te herstellen. Hij is sterk, dus ik heb er alle vertrouwen in dat hem dat weer voor de volle 100% zal lukken."