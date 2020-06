Voor en tegen de BeNeLiga: "1+1 wordt geen 3, maar wel 2,3"

Het voorbije weekend dook de BeNeLiga voetbal weer op met een bestelde studie door de G5 in België en 6 Nederlandse eredivisten. De gasten in ons radiosportprogramma De Tribune pikten daarop in. Bart Lagae van Het Nieuwsblad is voorstander van een BeNeLiga zonder play-offs, Hans Vandeweghe van De Morgen ziet die er niet komen.

De BeNeLiga zou 8 Belgische en 10 Nederlandse clubs tellen en 34 speeldagen afwerken zonder play-offs. In België zijn ze nog aan het palaveren over een 1A met 16, 18 of 20 clubs, maar voor voetbaljournalist Bart Lagae gaat de voorkeur uit naar een BeNeLiga zonder play-offs. Hij schreef daarover in Het Nieuwsblad. Het ziet er geweldig uit, maar Lagae noemde daarin 1 angel: de verdeling van de Europese tickets. Er zijn er evenwel nog meer, erkent hij: bijvoorbeeld de fiscale statuten van de Belgische en Nederlandse voetballers en het minimumloon voor niet-EU-voetballers. Lagae: "Ik heb daar in dat concrete artikel niet over geschreven, omdat ik het puur als sportief-economisch model heb opgevat. Maar uiteraard zijn er nog een heleboel fiscaal-wettelijke issues." "Iedereen heeft wel een reden om het niet te willen, denk ik. En dan heb je nog eens al die praktische bezwaren. Maar van de andere kant worden er vandaag ook wel Europese competities gespeeld. Ik noem maar de Champions League, waarbij toch ook ploegen uit verschillende landen worden betrokken." "Dus per definitie moet het met wat goede wil toch mogelijk zijn om een competitie te maken waarbij die verschillen overwonnen worden." "Uiteraard speelt dat allemaal mee: in Italië hebben ze het voorbeeld van België gevolgd en de belastingen op voetbal enorm verkleind. Je ziet nu ook dat de Italiaanse clubs meer meedoen in de Europese bekers. Dat zal altijd een factor blijven." "Maar volgens mij is het niet onoverkomelijk. Los daarvan deel ik wel de scepsis dat het heel moeilijk zal zijn om alle neuzen in dezelfde richting te laten wijzen."

Er zijn vandaag Europese competities. Per definitie moet het dus met wat goede wil toch mogelijk zijn om een competitie te maken waarbij die verschillen overwonnen worden. Bart Lagae, voetbaljournalist Het Nieuwsblad

"Wallonië en Nederland zitten er niet op te wachten"

Lagae somt zelf nog een bezwaar op: "Wallonië. Standard-voorzitter Venanzi zegt dat hij liever tegen Marseille speelt dan tegen Nic en Nac. Dat is een boutade natuurlijk, maar die zitten daar echt niet op te wachten. En Charleroi idem dito."

Hans Vandeweghe pikt in op de fiscale toestand: "Dat speelt in andere landen ook. Monaco heeft bijvoorbeeld een heel ander regime dan de rest van Frankrijk. Het Franse voetbal wordt heel zwaar belast." Hij is een non-believer: "Ik denk dat de Nederlanders toch niet zitten te wachten om zelfs tegen Gent of Brugge te spelen, echt waar. Ik heb lang genoeg in Nederland gewerkt om dat te weten. Een Nederlander kijkt veel enger naar zijn eigen leefwereld dan wij." "Wij, Vlamingen, zijn veel makkelijker en denken: "Ja, oké, met Nederland samen." De Nederlanders zijn veel trotser ook. "Die vinden de derby's in het oosten veel belangrijker dan Heerenveen-Antwerp. Je hebt dan ook die horden supporters die door de landen zullen trekken. Ik zie heel veel obstakels."

Standard-voorzitter Bruno Venanzi.

"Deloitte zegt dat 1+1 2,3 wordt"

Vandeweghe begrijpt nog iets niet over de BeNeLiga: "Dat iedereen denkt dat 1+1 3 wordt. Dat lijkt mij niet zo. 1+1 zal hooguit 2 zijn. Ik wil wel eens zien of daar 3 à 400 miljoen euro aan tv-gelden uit volgt." Lagae heeft het cijfer van onderzoeksbureau Deloitte dat de studie uitvoert: "Het gaat om 2,3. De BeNeLiga zou 35 procent potentieel meer inkomsten genereren. En dat zal nodig zijn, want het is eigenlijk de enige reden om het te doen voor die topclubs natuurlijk." Lagae: "Wat ook meespeelt, is de hervorming van de Europese bekercompetities in 2024. Gaan de grote clubs in Europa een Breakaway League vormen of niet? Of gaat het allemaal binnen de UEFA blijven? En hoe wordt alles herverdeeld met de Europese plaatsen enzovoort? Het is eigenlijk anticiperen daarop." "Maar België en Nederland samen zullen toch niet vergeleken kunnen worden met Spanje of Italië. Dan moet je er nog andere landen gaan bijnemen, denk ik. En dat wordt helemaal een onmogelijke stap."

Het is eigenlijk anticiperen op de hervorming van de Europese bekercompetities in 2024. Bart Lagae, voetbaljournalist Het Nieuwsblad