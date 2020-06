VIDEO: Lamkel Zé beleeft 1e trainingsdag bij Antwerp op zijn aparte eigen manier

Het leek in het verleden al vaker zo, maar nu lijken de bruggen tussen Antwerp en Lamkel Zé weer grotendeels open te staan. Hij schopte gisteren andermaal tegen de schenen van zijn werkgever. Zeker met de nieuwe coach Ivan Leko, die gisteren 22 spelers verwelkomde, maar niet Lamkel Zé. Die mag na een haarpigmentatie een week geen zware fysieke inspanningen leveren, klinkt het.

Dus zette Lamkel Zé zich in zijn zetel met zijn zapper en postte een videootje van zijn tv waarop hij naar zichzelf kijkt, scorend, met het veelzeggende opschrift: "Eerste trainingsdag."

Lamkel Zé is niet aan zijn proefstuk toe met veel- en tegelijkertijd weinig zeggende Instagram Stories. Hij toverde plots jeugdfoto's van zichzelf tevoorschijn in een Anderlecht-shirt. De Kameroener testte er in 2013.

In de mengelmoes van foto's en filmpjes kwamen ook nog dribbels en goals tegen Anderlecht en goals tegen AA Gent te pas, in het Antwerp-shirt applaudisseert hij ook naar de fans. Opvallend was zijn foto op het balkon van zijn appartement met de Bosuil ironisch genoeg op de achtergrond, hij woont om de hoek van het stadion.

Bekijk hieronder zijn Instagram Story. Wordt zonder twijfel vervolgd.