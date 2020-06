Veldrijders dagen elkaar uit in de Slag om Balenberg op Sporza

11 veldrittoppers tekenden gisteren present voor de eerste editie van de Slag om Balenberg. In het Sven Nys Cycling Center moesten ze het beste van zichzelf geven in 3 proeven: een technisch parcours, een speciale zandbak en een ingekort rondje op het crossparcours van de GP Sven Nys.

"We hebben een sportevenement kunnen creëren", zegt Sven Nys op MNM. "Het is niet virtueel en dat is toch al even geleden. Het is een leuk concept en het is de eerste keer dat we het veldrijden op deze manier in beeld brengen."

"Het was natuurlijk coronaproof, we hebben de regels gevolgd. Maar ik heb er echt van genoten, ook om de toppers bij de vrouwen en de mannen aan het werk te zien. Ik kan nog niets verklappen, maar het is zeker de moeite waard om zondag te kijken."

Bij de vrouwen waren Belgisch kampioene Sanne Cant, Annemarie Worst, Ellen Van Loy, Denise Betsema, Laura Verdonschot en Shirin van Anrooij van de partij. Wereldkampioene Ceylin Carmen del Alvarado moest afzeggen met last aan haar knie.

Ook bij de mannen tekenden de toppers present met Mathieu van der Poel, Laurens Sweeck, Toon Aerts, Eli Iserbyt en Thibau Nys. Tim Merlier moest verstek laten gaan door autopech en Wout van Aert traint al in het buitenland.