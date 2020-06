Peter Sagan past voor Ronde en Roubaix en zet vraagteken achter WK

"Giro verlaten om Roubaix te rijden? Dat mag niet van UCI"

Voor het eerst in 10 jaar zal Peter Sagan niet te bewonderen zijn in de Vlaamse klassiekers.

De reden? "Tijdens de Giro-presentatie heb ik vorig jaar handen geschud met organisator RCS. Ik heb toen mijn woord gegeven dat ik voor het eerst de Giro zou rijden. En ik ben een man van mijn woord."

De slotdag van de Giro valt samen met Parijs-Roubaix. Bestaat er een kans dat Sagan de Giro na enkele weken verlaat om toch nog in de Hel te rijden?

"Dat mag niet van de UCI", zegt Sagan. "Je moet er in elk geval toestemming voor vragen. We zullen zien hoe de Giro verloopt voor mij."

De Strade Bianche en Milaan-Sanremo zijn de enige klassiekers op het programma van Sagan. "Maar ik zal die vooral rijden als voorbereiding op de Tour en de Giro. Ik rijd dit najaar 2 grote rondes in 2 maanden. Het zou zot zijn om al in de Strade Bianche in topvorm te zijn."

Tussen de Tour en de Giro valt normaal ook nog het WK. Zal Sagan daar starten? "Dat kan ik nog niet zeggen. Er moet nog beslist worden in welk land het WK zal plaatsvinden", zegt de drievoudige wereldkampioen.

"Als het WK zoals gepland in Zwitserland wordt gereden, doe ik niet mee. Dat parcours is te zwaar voor mij."