Peter Sagan: "Het was fijn om elke dag mijn zoontje te zien tijdens de lockdown"

In de Strade Bianche zal Sagan een zekere Mathieu van der Poel tegen het lijf lopen. "Hij is de favoriet in die wedstrijd. Van der Poel is een geweldige renner, op de weg, in het mountainbiken en in het veldrijden", voegt de Slovaak er nog aan toe.



In de Giro zal Sagan dan weer samenrijden met Remco Evenepoel. "Als ik hem tegenkom, zal ik "hallo" zeggen", lacht Sagan. "Ik heb hem al ontmoet in San Juan dit jaar. We waren toen allebei jarig in die week (Evenepoel verjaarde daags voor Sagan). Evenepoel is een vriendelijke jongen."