OHL over spelersprobleem: "Misschien kunnen we aflopende contracten verlengen"

Op 2 augustus kunnen tegen Beerschot alleen spelers aantreden uit de kern van het afgelopen seizoen, terwijl heel wat spelers einde contract zijn. "Mogelijk kunnen aflopende contracten tot 2 augustus verlengd worden", zegt CEO Peter Willems.

"Daarvoor wachten we nog op duidelijkheid van de Pro League. Hopelijk kunnen onze afscheidnemende spelers voor ons nog één wedstrijd het beste van zichzelf geven. Met de spelers die er sowieso zullen zijn, hebben we overigens ook al een goede ploeg. We gaan er alles aan doen om de wedstrijd met de broodnodige twee doelpunten verschil te winnen."

Brys heeft er ondanks de "extreme situatie" alle vertrouwen in dat technisch directeur Wim Decorte er alles aan zal doen om een goede spelerskern op te been te brengen. "Als speler X niet speelt, zal zijn plaats ingenomen wordt door speler Y."

Dat Brys in het verleden drie periodes trainer was van Beerschot, bestempelt hij als "niet relevant voor deze match". "Het enige relevante is dat dit een historische wedstrijd wordt voor OHL."

CEO Willems zei dat OHL twee pistes bewandelt. "We doen er enerzijds alles aan om de match tegen Beerschot zo goed mogelijk voor te bereiden. Anderzijds volgens we de juridische zaken die momenteel lopen goed op."

"Men heeft ons in een bijna onmogelijke situatie geduwd en ik heb nog altijd de grootste moeite met het gebrek aan collegialiteit in de Pro League. Als de Raad van Mededinging het advies van de auditeur volgt, zal de Pro League zijn eerdere beslissing over het format voor volgend seizoen moeten herbekijken."

"We zijn ook aan het onderzoeken of we juridisch iets kunnen doen met het feit dat we ons als club in deze omstandigheden niet fatsoenlijk kunnen voorbereiden op het komende seizoen."