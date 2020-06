OH Leuven legt zijn lot in handen van Marc Brys

Vincent Euvrard werd een week geleden aan de kant geschoven door het bestuur van OH Leuven. Het tijdstip van de exit was verrassend, aangezien OH Leuven nog altijd kans maakt op een plaatsje in de hoogste voetbalafdeling.

OHL moet Beerschot nog bekampen in de return van de promotiefinale. Die match staat op 2 augustus geprogrammeerd, al is het in het huidige voetbalklimaat nog altijd afwachten of er op die dag ook wel gevoetbald zal worden.

De Leuvense 1B-club rekent alleszins op de ervaring van Marc Brys. Brys werd in november vorig jaar aan de deur gezet bij STVV.

Voor Sint-Truiden was Brys aan de slag bij Beerschot, de concurrent van OHL in het titeldebat. Met Beerschot verloor hij al eens de promotiewedstrijden.